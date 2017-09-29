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إزالة تعديات على أملاك الآثار بمساحة 23 ألفا و250 مترا مربعا بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على أملاك الآثار بمساحة 23 ألفا و250 مترا مربعا بالمنوفية

01:03 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

إزالة تعديات على أملاك الآثار بمساحة 23 ألفا و250 مترا مربعا بالمنوفية

إزالة تعديات

أ. ش. أ
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الجمعة، من تنفيذ 34 حكما قضائيا متنوعا بقرى ومراكز المحافظة وإزالة تعديات على أملاك الري والصرف مساحتها نحو 4 آلاف و413 مترا مربعا و16 حالة تعد على أملاك هيئة الآثار بالسادات بإجمالي مساحة 23 ألفا و250 مترا مربعا.

وأوضح مصدر أمني بمديرية الأمن - في تصريح اليوم - أن الحملة أسفرت عن ضبط عاطل بحوزته سلاح أبيض و 3 عاطلين لقيامهم بفرض سيطرة وتقاضي مبالغ مالية بمواقف السيارات وتحرير 19 مخالفة لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي و11 مخالفة بيئية و13 قضية مخالفات مقاهي وكافيتريا و22 مخالفة إشغال طريق بأشمون وفحص 49 شقة مفروشة و81 شخص مصري قاطني هذه الشقق.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 43 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية ومحاولة تهريب سلع مدعمة لبيعها في السوق السوداء وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة، وتمكنت الحملة المرورية من ضبط 142 انتظار خاطئ بالشوارع الرئيسية بشبين الكوم و159 سيارة بدون رخصة قيادة و128 سيارة بدون رخصة تسيير و4 سيارات و35 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وتحرير 1013 مخالفة على نموذج 125 مرور وضبط 4 سائقين لتعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة من بين 45 سائقا تم إجراء تحليل مخدرات.

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