ربة منزل تحاول الانتحار بالأقراص السامة بالبحيرة

البحيرة – احمد نصرة:

حاولت ربة منزل، من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الانتحار بتناول أقراص سامة، عقب مرورها بضائقة مالية انعكست على حالتها النفسية.

وورد لمركز شرطة إيتاي البارود، اليوم الجمعة، بلاغًا من المستشفى العام بوصول "سهير. ع. ح" 42 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية منية بني منصور، دائرة المركز مصابة بأعراض تناول مادة سامية، وتم تحويلها لمركز السموم بطنطا.

وبسؤال زوجها "صبحي. أ. ع" 45 عامًا، فلاح مقيم بذات الناحية، قرر بتناول زوجته قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب ضائقة مالية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.