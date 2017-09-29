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رئيس الوزراء الهندي يعرب عن تعازيه لقتلى حادث التدافع في مومباي

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الهندي يعرب عن تعازيه لقتلى حادث التدافع في مومباي

01:13 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء الهندي يعرب عن تعازيه لقتلى حادث التدافع في مومباي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

نيودلهي- (أ ش أ):

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن خالص تعازيه لأسر القتلى الذين قضوا خلال حادث تدافع بمحطة قطار بمدينة مومباي اليوم، الجمعة.

وقال مودي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إنه يصلي من أجل المصابين الذين وقعوا جراء الحادث، وذلك حسبما نقلت "إيه بي سي" الأمريكية.

وطالبت السلطات الهندية، المواطنين بالتبرع بالدم للمصابين، فيما صرح وزير السكك الحديدية بيوش جويال بأن التحقيقات جارية في الحادث.

وكان 21 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون جراء التدافع على جسر للمشاه بمحطة قطار في مومباي في ساعة الذروة الصباحية.

هذا المحتوى من

Asha

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