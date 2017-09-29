رئيس الوزراء الهندي يعرب عن تعازيه لقتلى حادث التدافع في مومباي
رئيس الوزراء الهندي يعرب عن تعازيه لقتلى حادث التدافع في مومباي
01:13 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
نيودلهي- (أ ش أ):
أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن خالص تعازيه لأسر القتلى الذين قضوا خلال حادث تدافع بمحطة قطار بمدينة مومباي اليوم، الجمعة.
وقال مودي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إنه يصلي من أجل المصابين الذين وقعوا جراء الحادث، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وطالبت السلطات الهندية، المواطنين بالتبرع بالدم للمصابين، فيما صرح وزير السكك الحديدية بيوش جويال بأن التحقيقات جارية في الحادث.
وكان 21 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون جراء التدافع على جسر للمشاه بمحطة قطار في مومباي في ساعة الذروة الصباحية.
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