أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مساعد وزير الآثار: سيناء استحقت أن تكون عاصمة السياحة الدينية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مساعد وزير الآثار: سيناء استحقت أن تكون عاصمة السياحة الدينية

01:11 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مساعد وزير الآثار: سيناء استحقت أن تكون عاصمة السياحة الدينية

الدكتور محمد عبد اللطيف

كتبت - نسمة فرج:
ألقى الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الأثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، محاضرة بعنوان (سيناء عاصمة السياحة الدينية)، على هامش مؤتمر ملتقى الأديان المنعقد حالياً بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح .

واستعرض عبد اللطيف - في كلمته - أهمية سيناء وقيمتها التاريخية والأثرية وكيف أنها جمعت آثار الأديان السماوية الثلاثة ولهذا استحقت أن تكون عاصمة السياحة الدينية، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الآثار الإسلامية والقبطية المنتشرة فى ربوع سيناء ومن أبرزها قلعة نخل وقلعة نويبع ورأس الجندى و قلعة صلاح الدين فى طابا.

وألقي الضوء علي الطرق التاريخية بسيناء مثل طريق حورس الحربي وطريق الخروج وطريق الحج الاسلامى ورحلة العائلة المقدسة، لافتا إلى منطقة موسي وأهميتها التاريخية والدينية.

شهد افتتاح المؤتمر - أمس - وزير الأثار الدكتور خالد العناني، الذي ألقي كلمة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل (نائباً عنه)، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وحشد كبير من المسئولين التنفيذيين والمستثمرين والإعلاميين والشخصيات العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء لمؤتمر "ملتقى الأديان": السياحة تُعد قاطرة التنمية

    أخبار

  • محافظ جنوب سيناء: مؤتمر "سانت كاترين" يدعم قطاع السياحة

    أخبار

  • بدء فعاليات مؤتمر "سيناء ملتقى الأديان السماوية" بشرم الشيخ

    أخبار

  • ​زاهي حواس: حل لغز بناء أهرامات الجيزة​​

    أخبار

إعلان

f6406f5b32.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا