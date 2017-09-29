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بـ"طبنجة بلاستيك".. سقوط شرطي العجوزة "المزيف" في قبضة الأمن

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مصراوي Masrawy

بـ"طبنجة بلاستيك".. سقوط شرطي العجوزة "المزيف" في قبضة الأمن

01:15 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على مسجل خطر، انتحل صفة شرطي للنصب على قاطني الشقق المفروشة من السائحين العرب بمنطقتي الدقي والعجوزة.

وردت معلومات للعميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، تفيد أن أحد الأشخاص سبق اتهامه في 4 قضايا نصب وسرقة، يمارس نشاطا إجراميا في مجال النصب على السائحين العرب قاطني الشقق المفروشة منتحلا صفة رجل شرطة، متخذًا من دائرة قسمي شرطة العجوزة والدقي مسرحا لجرائمه.

تمكن المقدم أحمد الوليلي، وكيل فرقة مباحث وسط الجيزة، والرائد محمد مجدي، معاون مباحث العجوزة، من ضبطه بأحد الأكمنة، وبحوزته طبنجة بلاستيكية أثناء تردده على عقار بالعجوزة، وشروعه في النصب على أحد السائحين العرب.
أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أقر المتهم بارتكابه 5 وقائع نصب على السائحين العرب، وأرشد عن المسروقات، وقرر إنفاقه المبالغ المالية من متحصلات جرائمه.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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