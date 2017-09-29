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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

01:07 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

ضبط تشكيل عصابي

الجيزة - (أ ش أ)

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، تخصص فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.
وكانت معلومات قد وردت الى ضباط وحدة مباحث قسم العمرانية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كلٍ من المدعو محمد م.أ "46سنة، والمدعو شعبان أ.م "29سنة"، والمدعو عمرو ن.ف "36سنة"، والمدعو محمد ش.ف "24سنة"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص فى سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت احداها ضبطهم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة سيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.
وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء هشام العراقى مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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