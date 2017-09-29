الأرصاد تحذر: نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)

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قال أحمد فاروق، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية تبلغ 28 درحة، والوجه البحري والقاهرة 32 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة.

وحذر فاروق، سائقي السيارات من نشاط ملحوظ للرياح على جنوب سيناء، موضحًا أن ذلك قد يعيق الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد فاروق، أن الطقس سيشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 30 درجة والصغرى 20، الإسكندرية 19/29، مرسى مطروح 19/28، بورسعيد 28/ 23، شرم الشيخ 24/ 32، سانت كاترين 11/ 26، طابا 33/ 21، الغردقة 34/ 23، الأقصر 36/ 21، وأسوان 38/ 23.



