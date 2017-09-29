التقديم حتى 5 أكتوبر.. ما شروط الالتحاق بمدارس النيل "الحكومية بشهادات دولية"؟

كتبت- ياسمين محمد:

وضعت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للالتحاق بمدارس النيل المصرية بمرحلة رياض الأطفال (KG1) للعام الدراسي 2017/2018، على أن يتم تلقي طلبات التقديم في مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكل محافظة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وكانت الوزارة أعلنت فتح باب القبول بمدارس النيل ابتداءً من أمس الخميس، وحتى 5 أكتوبر المقبل، وذلك بالمدارس الآتية؛ مدرسة السادات بمحافظة المنوفية، ومدرسة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ومدرسة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط .

وتتمثل شروط الالتحاق في:

- أن يكون الطالب حاملًا للجنسية المصرية

- أن يكون سنة لا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا في أول أكتوبر من العام الدراسي 2017/2018.

- ألا يعاني الطالب من الإعاقات النفسية والذهنية وغيرها من الإعاقات البدنية التي تحتاج إلى وضع خاص.

- المصروفات من 12 إلى 16 ألف جنيه سنويًا

وبحسب الوزارة، تحدد كل مديرية ستحدد مواعيد امتحانات القبول، ومواعيد المقابلة الشخصية لأولياء الأمور، ولن يلتفت للطلبات المُقدمة بعد المواعيد المحددة، مؤكدا أن فرص جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة المحددة متساوية.

ويبدأ التقديم لمرحلة رياض الأطفال في فبراير من كل عام والتحويلات في شهر مايو، فيما يبلغ عدد المدارس 5 مدارس ويدخل الخدمة 3 مدارس جديدة العام المقبل.

وتُدرس المدارس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، ويحصل الطالب في النهاية على شهادة النيل الثانوية الدولية، وتعتمد جامعة كامبردج الشهادة بالخارج.

يذكر أن مدارس النيل الدولية، توفر نموذجًا تعليميًا متطورًا ومتميزًا، تعتمد في دراستها على أساليب البحث العلمي، ومواكبة التقدم الهائل فى العلوم والمعارف، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء بالتوسع في مدارس النيل.