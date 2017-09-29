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بعد 5 أيام.. القبض على المتهم الهارب من محكمة البساتين

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مصراوي Masrawy

بعد 5 أيام.. القبض على المتهم الهارب من محكمة البساتين

12:49 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

بعد 5 أيام.. القبض على المتهم الهارب من محكمة البساتين

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان:

أعادت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، متهم لاذ بالهرب بعدما غافل طاقم الحراسة أثناء عرضه على نيابة البساتين، مساء الأحد الماضي.

وقال مصدر أمني مسؤول، إن المتهم يدعى "أحمد ح ع."، مقيم بمنطقة المعصرة، تم القبض عليه في وقت سابق واقتياده إلى قسم الشرطة بتهمة قتل موظف بالاشتراك مع 5 آخرين بأن ألقوه من الطابق الخامس، عقب تعاطيهم المخدرات أعلى سطح أحد عقارات منطقة البساتين.

وأوضح المصدر أن المتهم تم ضبطه برفقة شقيقه المتهم في نفس الواقعة، أثناء هروبهما واستئجارهما إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

وأمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة، ومكافأة فريق البحث الذي نجح في إعادة المتهم إلى محبسه، وضبط شقيقه المتهم في نفس الواقعة، وذلك عن طريق الصدفة إذ تم القبض على المتهمين أثناء اختبائهما بمنزل واحد.

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