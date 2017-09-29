التحالف العربي يدمر رتلا لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب اليمنية

صنعاء- (أ ش أ):

أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم، الجمعة، بتمكن قوات التحالف العربي - الذي تقوده السعودية -، من تدمير رتلا لمليشيات الحوثي وأنصار الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، حول جبل "هيلان" .

وقالت المصادر وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن غارات جوية لطيران التحالف استهدفت صباح اليوم، موقعا لمليشيات الحوثي وصالح بمديرية "عسيلان" في محافظة "شبوة" جنوب البلاد.

وأضافت المصادر، أن طيران التحالف شن غارتين استهدفتا مستودعا للأسلحة في سفح جبل "الصافح" بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت مصادر يمنية قد أعلنت - في وقت سابق - مقتل عدد من مسلحي مليشيا الحوثي خلال غارات شنها التحالف العربي على مواقع حوثية في صرواح غربي محافظة مأرب ، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت تجمع المليشيات في "تبة المطار" .