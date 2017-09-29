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التحالف العربي يدمر رتلا لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب اليمنية

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مصراوي Masrawy

التحالف العربي يدمر رتلا لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب اليمنية

12:58 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

التحالف العربي يدمر رتلا لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب اليمنية

التحالف العربي يدمر رتلا لمليشيات الحوثي

صنعاء- (أ ش أ):

أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم، الجمعة، بتمكن قوات التحالف العربي - الذي تقوده -، من تدمير رتلا لمليشيات الحوثي وأنصار الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، حول جبل "هيلان" .

وقالت المصادر وفقا لقناة (العربية) ، إن غارات جوية لطيران التحالف استهدفت صباح اليوم، موقعا لمليشيات الحوثي وصالح بمديرية "عسيلان" في محافظة "شبوة" جنوب البلاد.

وأضافت المصادر، أن طيران التحالف شن غارتين استهدفتا مستودعا للأسلحة في سفح جبل "الصافح" بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت مصادر يمنية قد أعلنت - في وقت سابق - مقتل عدد من مسلحي مليشيا الحوثي خلال غارات شنها التحالف العربي على مواقع حوثية في صرواح غربي محافظة مأرب ، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت تجمع المليشيات في "تبة المطار" .

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