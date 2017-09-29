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احتجاز زعيم المعارضة الروسي نافالني قبل مسيرة مقررة اليوم

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مصراوي Masrawy

احتجاز زعيم المعارضة الروسي نافالني قبل مسيرة مقررة اليوم

12:56 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

احتجاز زعيم المعارضة الروسي نافالني قبل مسيرة مقررة اليوم

أليكسي نافالني

موسكو- (د ب أ):

احتجزت السلطات الروسية زعيم المعارضة أليكسي نافالني، وهو الشخصية الرئيسية في حركة احتجاج ضد قيادة البلاد، وذلك قبل مسيرة مقررة اليوم الجمعة.

وقال نافالني إنه احتجز في ردهة العقار الذي يقطن فيه بموسكو. ومن المفترض أن تقام المسيرة في مدينة نيجني نوفجورود، وهي خامس أكبر مدينة في ، وتقع على بعد ثلاث ساعات بالقطار السريع.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن السلطات قولها إن نافالني احتجز لأنه دعا أنصاره للمشاركة في مسيرات غير مرخصة. وأصر نافالني أن مسيرة اليوم الجمعة مرخصة.

وقال نافالني في تغريدة: "هذا بالطبع مستوى جديد. إنهم يحتجزونني الآن لمحاولة المشاركة في تجمع مسموح به..

وكان نافالني، الذي أعلن اعتزامه منافسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، قد احتجز بشكل مماثل في يونيو الماضي بالقرب من منزله بينما كان في طريقه للمشاركة في مسيرة كبيرة في موسكو، وقضى شهرا في السجن.

ومن المرجح ألا يتم السماح لنافالني الذي جاء في المرتبة الثانية في انتخابات العمد في موسكو في 2013 ، بخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل بسبب إدانته بالاختلاس وهي التهمة التي يصفها بالملفقة للقضاء على طموحه السياسي.

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