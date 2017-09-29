إصابة 3 أشخاص جراء انهيار عقار بالموسكي

كتب – فتحي سليمان:

أصيب 3 أشخاص نتيجة انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الموسكي مساء أمس، ودفع رجال الإنقاذ البري وأجهزة محافظة القاهرة بأوناش ومعدات لرفع أنقاض العقار المنهار فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء علاء عبدالظاهر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لعقار قديم بمنطقة درب القطه بالموسكي، فأمر رجال الإنقاذ البري بالتحرك الفوري إلى موقع البلاغ لرفع الأنقاض.

وقال مصدر أمني إن العقار قديم وصادر له قرار إزالة، وأن 3 أشخاص أُصيبوا جراء الانهيار بجروح وكدمات وكسور نتيجة سقوط بعض بقايا المبنى عليهم، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.