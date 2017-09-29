ضبط 250 كيلو لحوم مستوردة تباع على أنها بلدية ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، 250 كيلو لحوم مستوردة تباع على أنها بلدية.

أسفرت حملة تموينية على المنافذ والأسواق الشعبية والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من مدى صلاحية اللحوم والمنتجات الغذائية من عدمها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، عن ضبط 250 كيلو لحوم مستوردة معلقة داخل مخزن بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، تمهيدًا لتحليلها من الثلج وبيعها بالأسواق الشعبية بسعر البلدي.

وتحرر المحضر رقم 7615 لسنة 2017 جنح الضواحي، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.