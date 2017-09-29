مصرع سائق في تصادم بين سيارتي نقل بالبحيرة

البحيرة – احمد نصرة:

لقي سائق مصرعه، في حادث تصادم، اليوم الجمعة، بين سيارتي نقل، على طريق العلمين، عند الكيلو 37 اتجاه القاهرة، دائرة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

ووقع الحادث أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "جمال. ز. أ" 50 عامًا، سائق، مقيم دائرة المركز، عندما اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، وانقلبت عقب اصطدامها بمؤخرة سيارة نقل محملة بالماشية قيادة "خالد. ص. ي" 45 عامًا، سائق، ومقيم مطروح.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، ونفوق بقرتين من حمولة السيارة الثانية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادي النطرون.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.