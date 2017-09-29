أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع سائق في تصادم بين سيارتي نقل بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع سائق في تصادم بين سيارتي نقل بالبحيرة

12:54 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مصرع سائق في تصادم بين سيارتي نقل بالبحيرة

ارشيفية

البحيرة – احمد نصرة:

لقي سائق مصرعه، في حادث تصادم، اليوم الجمعة، بين سيارتي نقل، على طريق العلمين، عند الكيلو 37 اتجاه القاهرة، دائرة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

ووقع الحادث أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "جمال. ز. أ" 50 عامًا، سائق، مقيم دائرة المركز، عندما اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، وانقلبت عقب اصطدامها بمؤخرة سيارة نقل محملة بالماشية قيادة "خالد. ص. ي" 45 عامًا، سائق، ومقيم مطروح.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، ونفوق بقرتين من حمولة السيارة الثانية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادي النطرون.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخص أسفل عجلات سيارة "ترحيلات" في الشرقية

    أخبار

  • بالصور.. احتفالية ختامية لـ"محكى شباب البحيرة"

    أخبار

  • بالصور.. هبوط أرضي بعقار من 9 طوابق بالبحيرة

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالشرقية (صور)

    أخبار

إعلان

fa5ad86f6b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)