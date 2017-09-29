الأسبوع الأخير للحجز في "سكن مصر".. والإسكان تعلن عن "عدة تسهيلا

كتبت- ندى الخولي:

تغلق فروع بنك التعمير والإسكان، باب حجز وحدات مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، يوم ٥ أكتوبر المقبل، طبقًا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمشروع.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت طرح 40 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من المشروع، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، على أن يتم التخصيص من خلال القرعة العلنية، ولا مميزات مطلقاً لسحب كراسات الشروط أو التقديم ودفع مقدمات الحجز مبكرًا، حيث إنه سيتم إجراء قرعة علنية يدوية بين المتقدمين لتحديد من سيحصل على الوحدات، بحسب وزارة الإسكان.

وحتى نهاية العمل الأسبوع الماضي، كان أكثر من ١٧ ألف مواطنًا قد سددوا مقدمات الحجز بمشروع "سكن مصر"، بينما بلغ عدد كراسات الشروط التي تم سحبها حتى قرابة ٩٠ ألف كراسة.

وسيكون للحاجزين بمشروع "سكن مصر"، حصة في الأرض المقام عليها العمارات، وفقًا لتأكيدات مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكان وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أكد لـ"مصراوي" أن هناك تسهيلات عدة لحاجزي مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، من بينها أنه سيتم فتح سداد قيمة الوحدات بدون فوائد على ست سنوات ونصف وليس 5 فقط.

وفسر عباس، أن سداد قيمة وحدات سكن مصر يتم من خلال بديلين، الأول هو سداد أقساط ربع سنوية قيمتها 10 آلاف جنيه بعد سداد 10% قيمة مقدم الحجز، و10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، ثم التقسيط بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية لمدة 5 سنوات، ليصبح إجمالي مدة التقسيط بدون فوائد ست سنوات ونصف.

أما البديل الثاني، هو التقسيط بفائدة 8.5% مع مبادرة البنك المركزي لمدة 20 عامًا، بعد سداد الـ10% قيمة مقدم الحجز، والـ10 من قيمة الوحدة عند الاستلام، إضافة إلى الأقساط ربع السنوية بمبلغ 10 آلاف جنيه لمدة شهر ونصف.

واعتبر عباس، أن نظم السداد في حد ذاتها "تسهيلات" للحاجزين، من خلال طرح نظامي سداد أحدهما بدون فوائد.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أنه في حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة.