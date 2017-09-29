إنجلترا وإيطاليا تطلبان استضافة السوبر

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أكد عمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية لاتحاد الكرة، أن هناك عروضًا جديدة من أجل استضافة مباراة السوبر المصري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في لقاء السوبر، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن موعد ومكان إقامة المباراة.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة الراعية، أن الإعلان النهائي عن موعد إقامة السوبر المحلي سيكون في شهر أكتوبر الجاري، مضيفًا: "هناك عروض من إيطاليا وإنجلترا من أجل استضافة السوبر المحلي خلال الفترة المقبلة".

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وتابع عمرو وهبي: "مباراة مصر والكونغو في تصفيات المونديال والمقرر لها يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل سيتحدد بعدها كافة التفاصيل الخاصة بالسوبر المحلي".

يذكر أنه كانت هناك العديد من الدول العربية طلبت استضافة مباراة السوبر مثل الكويت والبحرين والسعودية وعمان وغيرها.