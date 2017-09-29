باسم مرسي يقود هجوم الزمالك إمام إنبي

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كتب - كريم قماح

استقر المونتنجرى نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على تشكيل فريقه، الذي سيخوض مباراة اليوم، أمام إنبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض اللقاء، بتشكيل يتكون من:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

خط الدفاع: على جبر - حازم إمام - محمود علاء- مؤيد العجان.

خط الوسط: محمد أشرف روقة - طارق حامد - أحمد داوودا - عبد الله جمعة - أحمد مدبولي.

فى الهجوم: باسم مرسي.

يدخل الزمالك اللقاء فى المركز السادس برصيد 7 نقاط، وإنبي فى المركز السادس عشر بنقطة وحيدة.