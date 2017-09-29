طارق سامي حكمًا لمباراة الاتحاد السكندري والأسيوطي بالدوري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، مباراة الاتحاد السكندري أمام الأسيوطي، التي ستقام على ملعب الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، للحكم طارق سامي.

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يدير طارق سامي المباراة تحكيميًا، ويعاونه محمد عزازي وخالد حسين حكمي راية، بينما محمد عمازة حكمًا رابعًا.

ويمتلك فريق الأسيوطي سبورت بقيادة علي ماهر، 4 نقاط في المركز العاشر بالجدول، بينما الاتحاد السكندري بقيادة هاني رمزي، في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.