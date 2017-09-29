دراسة أمريكية.. 9.7% من الطيارين لديهم ميول انتحارية

كتب- أحمد عصام روّاي:

أجرى فريق من جامعة "هارفارد" الأمريكية بحثًا يهتم بنسب الاكتئاب وتأثيره على الأفكار الانتحارية بين الطيارين.

وعكست نتائج البحث شيوع الأفكار الانتحارية التي تراود الطيارين المصابين بالاكثئاب، فأوضحت الدراسة أن 75% من الـ13% المصابين بالاكتئاب من الـ1800 طيار الذين خضعوا للدراسة تراودهم أفكار انتحارية.

تعكس هذه النسب الاكتئاب الحاد الذي يُصاب به الطيارين، فتراود الأفكار الانتحارية 9.7% منهم.

وجاءت الدراسة في أثر الحادثة الشهيرة التي دمّر فيها مساعد طيار في خطوط الطيران الألمانية طيارته عمدًا على سفح جبال الألب في عام 2015، وكشفت نتائج التحقيق في الواقعة الأفكار الانتحارية وحالة الاكتئاب الحادة التي عانى منها مساعد الطيار.

وقال "ألكسندر وو" -طالب في درجة الدكتوراة في مجال علم النفس الوظيفي وعضو بالفريق البحثي- إن هذه هذه الدراسة لا تدعو للقلق، فما زال النقل الجوي هو الأكثر أمنًا.

كما دعا "ألكسندر" شركات الطريان إلى زيادة الإنفاق على الصحة النفسية وإدراجها في باقة التأمين الصحي على أطقم تشغيل الطائرات.

أما عن استكمال الدراسة فقال "ألكسندر"، "سوف نقوم باستكمال الدراسة عبر مقارنة نسب الاكتئاب بين الطيارين وغيرهم من الطبقات العاملة في وسائل المواصلات وغيرها من المهن الخدمية وباقي فئات المجتمع حتى تتبلور الصورة الكاملة أمام المجال الطبي والمجتمع العلمي".