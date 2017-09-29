عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يصل إلى 2.449 مليون

نورنبرج- (د ب أ):

تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال سبتمبر الجاري إلى 2449 مليون عاطل، وهو أدنى عدد للعاطلين عن العمل يتم تسجيله في هذا الشهر منذ توحيد شطري ألمانيا.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم الجمعة في نورنبرج أن عدد العاطلين عن العمل تراجع مقارنة بالشهر الماضي بمقدار 96 ألف عاطل، وبمقدار 159 ألف عاطل مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت نسبة العاطلين عن العمل بمقدار 0.2% لتصل إلى 5.5%.

وقال رئيس الوكالة ديتلف شيله: "سوق العمل يواصل نموه على نحو إيجابي للغاية... التشغيل يواصل الارتفاع وطلب الشركات على موظفين جدد يرتفع بقوة هذا الشهر".

وبحسب البيانات، بلغ عدد الوظائف الخالية المسجلة لدى الوكالة الاتحادية للعمل مؤخرا 773 ألف وظيفة، بزيادة قدرها 86 ألف وظيفة مقارنة بعام مضى.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغ عدد العاملين في ألمانيا في أغسطس الماضي 44.50 مليون عامل، بزيادة قدرها 64 ألف عامل مقارنة يوليو الماضي، وبزيادة قدرها 692 ألف عامل مقارنة بالعام الماضي.

وحتى دون احتساب العوامل الموسمية، تراجع عدد العاطلين عن العمل هذا الشهر بمقدار 23 ألف عاطل مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 2506 ليون عاطل.

وانخفض عدد العاطلين في غرب ألمانيا بمقدار 17 ألف عاطل، مقابل 5 آلاف عاطل شرقي البلاد.