أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يصل إلى 2.449 مليون

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يصل إلى 2.449 مليون

11:37 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يصل إلى 2.449 مليون

ارشيفية

نورنبرج- (د ب أ):

تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال سبتمبر الجاري إلى 2449 مليون عاطل، وهو أدنى عدد للعاطلين عن العمل يتم تسجيله في هذا الشهر منذ توحيد شطري ألمانيا.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم الجمعة في نورنبرج أن عدد العاطلين عن العمل تراجع مقارنة بالشهر الماضي بمقدار 96 ألف عاطل، وبمقدار 159 ألف عاطل مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت نسبة العاطلين عن العمل بمقدار 0.2% لتصل إلى 5.5%.

وقال رئيس الوكالة ديتلف شيله: "سوق العمل يواصل نموه على نحو إيجابي للغاية... التشغيل يواصل الارتفاع وطلب الشركات على موظفين جدد يرتفع بقوة هذا الشهر".

وبحسب البيانات، بلغ عدد الوظائف الخالية المسجلة لدى الوكالة الاتحادية للعمل مؤخرا 773 ألف وظيفة، بزيادة قدرها 86 ألف وظيفة مقارنة بعام مضى.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغ عدد العاملين في ألمانيا في أغسطس الماضي 44.50 مليون عامل، بزيادة قدرها 64 ألف عامل مقارنة يوليو الماضي، وبزيادة قدرها 692 ألف عامل مقارنة بالعام الماضي.

وحتى دون احتساب العوامل الموسمية، تراجع عدد العاطلين عن العمل هذا الشهر بمقدار 23 ألف عاطل مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 2506 ليون عاطل.

وانخفض عدد العاطلين في غرب ألمانيا بمقدار 17 ألف عاطل، مقابل 5 آلاف عاطل شرقي البلاد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة الألمانية تتلقى أكثر من 650 مكالمة عقب العثور على مواد غذائية

    أخبار

  • يهنئ ميركل هاتفيا بفوزها في الانتخابات

    أخبار

  • الإحصاء الألماني: 5.4 مليون شخص في ألمانيا يريدون المزيد من العمل

    أخبار

  • أردوغان يستقبل بوتين لمناقشة الوضع في سوريا والعراق وعقد للتسلح

    أخبار

إعلان

a61a6e3e6f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية