ضبط عاطل بحوزته 59 قطعة أثرية.. ويعترف: "كنت هبيعها بـ 60 مليون جنيه"

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال الإدارة العامة لشرطه السياحة والآثار، القبض على تاجر أثار بمنطقة أبو غالب بأسيوط بحوزته 59 قطعة أثرية من بينها قطعة على شكل الإله أنوبيس وأقرت لجنة من وزارة الأثار بأثريتها.

ةورد إخطار إلى اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين من شرطة السياحة والآثار بقيام "شريف م ع"، ٣٤سنة، عاطل، ومقيم منطقة بني غالب بأسيوط، بحيازة قطع أثرية للاتجار فيها وأنه يخفيها داخل منزله.

أمر مساع وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام قدري مدير مباحث السياحة والأثار وداهمت قوة من رجال المباحث منزل المتهم عقب استئذان النيابة العامة، وألقت القبض عليه، وعثرت على 59 قطعة أثرية (٧تمثال أوشابتي بأطوال مختلفة، وتمثالين من البستر على شكل الإله أنوبيس وتمثال علي شكل قرد البايون وتمائم من الفانيس بهيئة الإله بس ولوحتين من الفانيس عليها كتابات هيروغلفية، و٤٥ عمله معدنيه من البرونز ترجع للعصر الروماني واليوناني والإسلامي).

وقال مصدر أمني إن رجال مباحث الأثار رصدوا مكالمات هاتفية واتفاقات للمتهم مع رجال أعمال وتجار لبيع القطع الأثرية.

وأمام رجال المباحث أقر المتهم بأنه كان يُشرع في بيع تلك القطع الأثرية مقابل مبلغ 60 مليون جنيه، وأنه تحصل عليها عن طريق الحفر خلسه، فتحرر محضر بالواقعة، أٌحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.