غدا.. الإحصاء يعلن نتائج تعداد 2017 بحضور رئيس الجمهورية

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الجمعة إنه سيعقد غدا السبت مؤتمرا لإعلان نتائج التعداد العام السكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر المؤتمر أيضا، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء، وكافة المحافظين علاوة على وكيلي مجلس النواب ورؤساء اللجان بالمجلس، ممثلي المنظمات الأجنبية بالقاهرة.

كما يضم الحضور، رؤساء وأعضاء المجالس والمراكز البحثية، أساتذة الجامعات، كبار الصحفيين والمفكرين، وممثلي الجمعيات الأهلية، ورؤساء الأجهزة الإحصائية العربية والأجنبية.



ويعد تعداد 2017 التعداد الرابع عشر في سلسلة التعدادات المصرية وأول تعداد إلكتروني كامل والتي تجرى كل عشر سنوات ويقوم بتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكافة مناحى الحياة الإجتماعية والإقتصادية والتى تساعد صناع القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.