الوادي الجديد تستقبل التماسات غير المقبولين في المدينة الجامعية بأسيوط
الوادي الجديد تستقبل التماسات غير المقبولين في المدينة الجامعية بأسيوط
12:13 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
محافظة الوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أنه على جميع الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق للإقامة بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط للعام الدراسي 2017 إلى 2018 بسبب تجاوزهم السن المقرر، التقدم بطلب التماس لمجلس إدارة الجامعة.
وذكر بيان صادر اليوم عن المحافظة، أنه بالنسبة لأبناء مراكز في الداخلة وباريس وبلاط والفرافرة عليهم التقدم بطلب التماس لمجلس إدارة الجامعة للإقامة بالمدينة الجامعية، وكذلك تقديم صورة من الطلب إلى إدارة خدمة المواطنين، بالوحدات المحلية التابع لها كل طالب بمركزه، وذلك لحصر الطلبات ومناقشتها مع مجلس الجامعة، لبحث إمكانية التسكين بالمدينة الجامعية حسب الأماكن الشاغرة بها.
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