أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تقارير: تركيا تسعى للقبض على 117 جنديا للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقارير: تركيا تسعى للقبض على 117 جنديا للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب

12:12 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

تقارير: تركيا تسعى للقبض على 117 جنديا للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول- (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات التركية تستهدف القبض على 117 جنديا في أحدث سلسلة من مذكرات الاعتقال، حيث تتواصل حملة أمنية منذ أكثر من عام عقب محاولة انقلاب عسكري فاشلة.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، اليوم الجمة، أن 117 جنديا، من بينهم 98 ما زالوا في الخدمة الفعلية، يواجهون القبض عليهم بسبب صلاتهم المزعومة بحركة فتح الله جولن، وهو الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب.

وتصنف تركيا منظمة جولن كمجموعة إرهابية. وينفي جولن تورطه في الانقلاب.

وذكرت وكالة أنباء "دوجان" الخاصة، بشكل منفصل، أن "عددا كبيرا من الرقباء والضباط" من بين الـ 117 فردا قد تم احتجازهم بالفعل.

وبموجب حالة الطوارئ، التي دخلت حيز التنفيذ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها فصيل داخل الجيش في 15 يوليو العام الماضي، تم سجن أكثر من 50 ألف شخص وإقالة 150 ألفا شخص من وظائفهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرباعية الدولية تشيد بجهود من أجل تولي السلطة الفلسطينية مسئولياتها

    أخبار

  • مقاتل استرالي يشعر بالندم لانضمامه إلى داعش

    أخبار

  • واشنطن مستعدة لـ"تسهيل" حوار بين بغداد والأكراد

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

a26751ce40.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية