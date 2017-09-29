تقارير: تركيا تسعى للقبض على 117 جنديا للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب

اسطنبول- (د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات التركية تستهدف القبض على 117 جنديا في أحدث سلسلة من مذكرات الاعتقال، حيث تتواصل حملة أمنية منذ أكثر من عام عقب محاولة انقلاب عسكري فاشلة.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، اليوم الجمة، أن 117 جنديا، من بينهم 98 ما زالوا في الخدمة الفعلية، يواجهون القبض عليهم بسبب صلاتهم المزعومة بحركة فتح الله جولن، وهو الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب.

وتصنف تركيا منظمة جولن كمجموعة إرهابية. وينفي جولن تورطه في الانقلاب.

وذكرت وكالة أنباء "دوجان" الخاصة، بشكل منفصل، أن "عددا كبيرا من الرقباء والضباط" من بين الـ 117 فردا قد تم احتجازهم بالفعل.

وبموجب حالة الطوارئ، التي دخلت حيز التنفيذ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها فصيل داخل الجيش في 15 يوليو العام الماضي، تم سجن أكثر من 50 ألف شخص وإقالة 150 ألفا شخص من وظائفهم.