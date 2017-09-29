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القوات العراقية تفجر 3 سيارات مفخخة بمحافظة صلاح الدين

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تفجر 3 سيارات مفخخة بمحافظة صلاح الدين

12:10 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

القوات العراقية تفجر 3 سيارات مفخخة بمحافظة صلاح الدين

تفجر 3 سيارات مفخخة بمحافظة صلاح الدين

بغداد- (أ ش أ):

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم، الجمعة، عن تفجير ثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريين قرب جسر الزركة شرق محافظة صلاح الدين العراقية.

وقال العزاوي حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) - إن قوات الفرقة الخامسة في الجيش العراقي تصدوا لثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريين قرب جسر الزركة شرقي صلاح الدين ونجحوا في تدميرها دون أي اصابات.

وأضاف العزاوي أن تنظيم "داعش" ينهار في جميع خطوط المواجهة ضمن منطقة الزركة، وأن إرسال المفخخات هي آخر محاولاته لإيقاف تقدم القطعات العسكرية نحو أهدافها ضمن عمليات تحرير الحويجة.

يذكر أن عمليات دجلة تشارك ضمن محور الزركة لتعزيز القوات الامنية في عمليات تحرير الحو

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