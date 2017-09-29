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الأمم المتحدة: 63 شخصا بين قتيل ومفقود إثر انقلاب قارب يحمل لاجئين من الروهينجا

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: 63 شخصا بين قتيل ومفقود إثر انقلاب قارب يحمل لاجئين من الروهينجا

12:10 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الأمم المتحدة: 63 شخصا بين قتيل ومفقود إثر انقلاب قارب يحمل لاجئين من الروهينجا

ارشيفية

جنيف- (د ب أ):

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 23 شخصا من لاجئي الروهينجا لقوا حتفهم وما زال أربعون آخرون في عداد المفقودين إثر انقلاب قارب كانوا يستقلونه في خليج البنغال قبالة سواحل بنجلاديش.

وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة للصحفيين في جنيف أن حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع امس الخميس ارتفعت بعد انتشال المزيد من الجثث.

وذكر ميلمان أن 17 من بين 80 شخصا كانوا على متن القارب، نجوا من الحادث، مضيفا أن نصف ركاب القارب كانوا من الأطفال.

وكان القارب قد أبحر من ميانمار وظل في البحر لمدة يومين بدون غذاء للركاب.

ووقع الحادث في ظل موجة هجرة جماعية من إقليم راخين في ميانمار، حيث لاذ أكثر من نصف مليون شخص من أقلية الروهينجا المسلمة بالفرار إلى بنجلاديش منذ أواخر آب/أغسطس الماضي هربا من حملة أمنية كاسحة في ميانمار.

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