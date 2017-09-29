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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هانتسمان سفيرا في موسكو

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مصراوي Masrawy

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هانتسمان سفيرا في موسكو

12:08 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هانتسمان سفيرا في موسكو

جون هانتسمان

واشنطن- (أ ش أ):

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تعيين رجل الأعمال والدبلوماسي الأمريكي جون هانتسمان سفيرا لدى ليشغل بذلك منصبا كان شاغرا.

واختار الرئيس دونالد ، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم، الجمعة، هانتسمان لهذا المنصب في 18 يوليو الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن المسيرة المهنية للحاكم جون هانتسمان كانت متميزة كرجل سياسي وكدبلوماسي ورجل أعمال.

وهانتسمان البالغ من العمر 57 عاما والذي انتخب حاكما لولاية يوتاه مرتين وتولى أيضا مناصب رفيعة في وزارة التجارة كما انه يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة أبحاث متخصصة في الشئون الخارجية في "أتلانتيك كاونسيل" إضافة إلى ترؤسه منظمة هانتسمان لمكافحة السرطان.

وفي القطاع الخاص تولى هانتسمان مراكز في مجالس إدارة العديد من كبريات الشركات مثل هيلتون وشيفرون وفورد موتورز وكاتربيلر.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد عينه سفيرا في الصين بين عامي 2009 و2011، كما خدم أيضا كسفير لدى سنغافورة.

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Asha

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