القوات العراقية تجتاز جبال حمرين على طريق كركوك-تكريت

تكريت- (د ب أ):

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، أن القوات العراقية اجتازت جبال حمرين على طريق تكريت - كركوك ،وحررت إحدى القرى قرب قضاء الحويجة، 55 كيلومترا جنوب غرب كركوك.

وقال المصدر، الذي لم يتم تسميته، إن "القوات العراقية تقدمت لمسافة ثمانية كيلومترات بعد الطرق، ووصلت إلى قناة زغيتون وحررت قرية الرمل ...وأصبحت القوات على بعد20 كيلومترا من ناحية الرشاد، أحدى أهم المناطق التي يسيطر عليها داعش".

وأشار المصدر إلى أن "الاشتباكات مع داعش في حمرين نتج عنها إصابة ثمانية من القوات الأمنية بجروح، فيما تواصل القوات الأمنية شمالا تعزيز مواقعها التي سيطرت عليها ليلا للتقدم نحو الحويجة".

يذكر، أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، أعلن صباح اليوم الجمعة، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة والمناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك، مؤكدا أن القضاء على تنظيم داعش بات قريبا جدا.