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مقتل وإصابة 7 شرطيين في هجوم لـ"طالبان" على نقطة تفتيش

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 7 شرطيين في هجوم لـ"طالبان" على نقطة تفتيش

12:01 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مقتل وإصابة 7 شرطيين في هجوم لطالبان

كابول-(أ ش أ):

أعلن مسؤول أفغاني اليوم الجمعة مقتل خمسة من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم لجماعة "طالبان" على نقطة تفتيش تابعة للشرطة بولاية "فراه" الكائنة غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية إقبال باهر -حسبما نقلت "إيه بي سي" الأمريكية- أن الهجوم وقع في الصباح الباكر بضاحية بالا بلوك بالمقاطعة وأن القتال استمر بين الجانبين لساعات.

وتابع المتحدث أنه تم طرد مقاتلين من الضاحية بفضل تعزيزات الجيش الوطني الأفغاني لافتا إلى أن القوات الجوية ضربت ثلاثة سيارات تابعة للجماعة أثناء محاولتها الهرب ما أسفر عن مقتل 20 مقاتلا كانوا بداخلها..

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مصراوي Masrawy

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