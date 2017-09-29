ميركل تعقد محادثات ثنائية قبيل القمة الرقمية للاتحاد الأوروبي

تالين- (د ب أ):

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات ثنائية مع عدد من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، قبل القمة الرقمية للاتحاد في العاصمة الإستونية تالين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم، الجمعة، أن ميركل التقت صباح اليوم رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ونظيره السلوفيني ميرو سيرار، ونظيره الكرواتي أندري بلينكوفيتش.

وبحسب تقارير إعلامية من لندن، كان من المخطط أيضا أن تجري ميركل محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وكانت ميركل أجرت مساء أمس الخميس محادثات على مدار أكثر من ساعتين خلال مأدبة عشاء في تالين مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي حول مستقبل التكتل عقب خروج بريطانيا منه.

كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال هذا اللقاء مقترحاته بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يجري قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم محادثات حول رقمنة أوروبا، والتي تدور حول سبل توسيع شبكات الإنترنت السريع وتبادل البيانات والأمن الإلكتروني.