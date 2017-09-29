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ميركل تعقد محادثات ثنائية قبيل القمة الرقمية للاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

ميركل تعقد محادثات ثنائية قبيل القمة الرقمية للاتحاد الأوروبي

12:00 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

ميركل تعقد محادثات ثنائية قبيل القمة الرقمية للاتحاد الأوروبي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

تالين- (د ب أ):
عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات ثنائية مع عدد من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، قبل القمة الرقمية للاتحاد في العاصمة الإستونية تالين.
وقال المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت اليوم، الجمعة، أن ميركل التقت صباح اليوم رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ونظيره السلوفيني ميرو سيرار، ونظيره الكرواتي أندري بلينكوفيتش.
وبحسب تقارير إعلامية من لندن، كان من المخطط أيضا أن تجري ميركل محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وكانت ميركل أجرت مساء أمس الخميس محادثات على مدار أكثر من ساعتين خلال مأدبة عشاء في تالين مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي حول مستقبل التكتل عقب خروج بريطانيا منه.
كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال هذا اللقاء مقترحاته بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يجري قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم محادثات حول رقمنة أوروبا، والتي تدور حول سبل توسيع شبكات الإنترنت السريع وتبادل البيانات والأمن الإلكتروني.

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