ضبط شخصين رشقا دورية أمنية بالحجارة في قليوب

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رشق شخصان عناصر دورية أمنية بمركز قليوب بالحجارة، اليوم الجمعة، في محاولة للهرب.

البداية أثناء مرور النقيب محمد أبو السعود، معاون مباحث قليوب، والقوة المرافقة له بمنطقة أم بيومى أسفل الطريق الدائري، تلاحظ لهم توقف 6 أشخاص بحالة تدعوا للشك.

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بالتوقف لفحصهم، فر أربعة منهم، ورشق اثنان منهما القوات بالحجارة، وأمكن ضبطهما وهما: "محمد ز."، 23 سنة، عامل بمخزن أنابيب، بحوزته قطعة حشيش، و"حمادة س."، 27 سنة، صاحب محل ملابس.

وأصيب مساعد سري "محمود ح."، 48 سنة، ومساعد سري "سعد س."، 49 سنة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بضبط المتهمين الهاربين.