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إخماد حريق التهم 70 نخلة و3 أحواش ماشية بالأقصر

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق التهم 70 نخلة و3 أحواش ماشية بالأقصر

12:01 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

إخماد حريق التهم 70 نخلة و3 أحواش ماشية بالأقصر

ارشيفية

الأقصر – محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، من إخماد حريق هائل التهم 70 نخلة وتسبب في احتراق 3 أحواش للماشية بالقرب من المدرسة الإعدادية بقرية الدقيرة .

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر إخطارا من العقيد خالد الصعيدي وكيل إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق هائل بأحد الزراعات بقرية الدقيرة بمركز إسنا جنوب المحافظة بجوار المدرسة الإعدادية المشتركة.

انتقلت سيارات الإطفاء برئاسة النقيب سامي ناجى رئيس وحدة إطفاء إسنا وتمكنت من إخماد الحريق الذي التهم 70 نخلة و3 أحواش ماشية دون وقوع إصابات.

وانتقل مصطفى جبريل نائب رئيس مركز ومدينة إسنا و جمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات المركز لمعاينة موقع الحريق وإعداد تقرير بالخسائر.

حرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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