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إصابة مساعدي شرطة وعاطلين في مطاردة أمنية بقليوب

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مصراوي Masrawy

إصابة مساعدي شرطة وعاطلين في مطاردة أمنية بقليوب

11:57 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

إصابة مساعدي شرطة وعاطلين في مطاردة أمنية بقليوب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة قليوب، واقعة مطاردة أمنية، لضبط 6 من الخارجين عن القانون أسفل الطريق الدائري بالمدينة، أصيب خلالها مساعدي شرطة وعاطلين.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بأنه أثناء مرور النقيب محمد أبوالسعود ضابط مباحث مركز قليوب، وبرفقته 6 من أفراد المباحث بدائرة المركز بسيارة المباحث بمنطقة "أم بيومي" أسفل الطريق الدائري دائرة المركز، تلاحظ له توقف 6 أشخاص بمنطقة مظلمة بحالة تدعو للشك والريبة، وبالتوقف لفحصهم فر أربعة منهم وأمكن ضبط كلًا من "محمد. ز. م" 23 سنة، عامل بمخزن أنابيب، ومقيم بمنشية عبدالمنعم رياض دائرة قسم أول شبرا الخيمة، والسابق اتهامه في القضية رقم 14361 لسنة 2014 جنح قسم أول شبرا الخيمة، شروع في قتل، وضبط بحوزته قطعة حشيش وزنت 5 جرامات و"حمادة. س. ش" 27 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم أرض المحلاوي - منشية عبدالمنعم رياض دائرة قسم أول شبرا الخيمة، واللذان تشابكا مع القوات بغرض إعاقتهم عن ضبطهم ومحاولة الفرار، ونجم عن ذلك إصابة كلًا من مساعد سري "محمود حسن محمود على" 48 سنة من قوة مباحث مركز قليوب بسحجات بالبطن والركبة اليسرى، ومساعد سري "سعد. س. ع" 49 سنة من قوة مباحث مركز قليوب مصاب بكدمة بالذراع الأيمن.

وكذلك إصابة المتهم الأول بسحجة بالوجه، كما أصيب المتهم الثاني بكدمات بالظهر والوجه من الجهة اليسرى، وقام بعض الفارين بإلقاء الحجارة تجاه القوات ولم تحدث أي إصابات أو تلفيات بالسيارة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهمين الهاربين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19845 جنح مركز قليوب لسنة 2017، وجارِ العرض على النيابة.

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مصراوي Masrawy

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