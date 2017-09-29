ضبط 8 أطنان "مقرمشات" قبل طرحها أمام المدارس بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، من ضبط 8 أطنان مواد غذائية فاسدة خاصة بالأطفال قبل طرحها في الأسواق وبيعها أمام المدارس.

وتمكنت المديرية برئاسة المهندس أحمد السيد وكيل وزراة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع الرقابة التجارية وشرطة المسطحات المائية، وهيئة الرقابة الداخلية، من ضبط مصنع لإنتاج مواد غذائية "مقرمشات" دون ترخيص بقرية أجهور الكبرى خاص بالأطفال داخله كميات فاسدة، وتم التحفظ على خط الإنتاج داخل المصنع وضبط 4 ماكينات تغليف وتعبئة للمنتج، و3 أطنان من الإنتاج النهائي، و2000 كرتونة مقرمشات قبل توزيعها على محلات البقالة والباعة الجائلين أمام المدارس، وبرميل زيت مجهول المصدر، و2 طن ذرة، ونصف طن أكياس فارغة مدون عليها اسم المنتج، و10 شكائر ملح وزن الواحدة 25 كيلو.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 38502 جنح طوخ.

من جانبه أكد وكيل الوزراة، في بيان للمديرية اليوم، إلى أنه قرر غلق المصنع وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

وأوضح أن الحملة تمكنت أيضا من ضبط مصنع آخر لتصنيع الصلصة داخله 1460 علبة وزن الواحدة 300 جرام منتهية الصلاحية بمخزن خارج المصنع وتابع له، وعدم تسجيل العلامة التجارية، تم التحفظ عليه وعرض المتهمين للنيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38303 جنح طوخ.