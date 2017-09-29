أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مسؤول روسي: الجهات المختصة تبحث استئناف الرحلات الجوية مع مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول روسي: الجهات المختصة تبحث استئناف الرحلات الجوية مع

11:36 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

مسؤول روسي: الجهات المختصة تبحث استئناف الرحلات الجوية مع مصر

أوليج سيرومولوتوف

موسكو- (د ب ا):

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن الجانب المصري قام بعمل كبير في رفع معايير السلامة في موانئه الجوية وخصوصا في القاهرة".

وقال سيرومولوتوف أن الجهات الروسية المختصة تنظر الآن في مسألة استئناف الاتصالات الجوية مع مصر، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك اليوم الجمعة.

وردا على سؤال حول تقييم العمل الذي أنجز في مصر من أجل منع وقوع مآس مثل حادثة وقوع الطائرة الروسية على سيناء عام 2015، أشار إلى أن موسكو "تدرك جيدا مدى أهمية مسألة استئناف الرحلات الجوية المباشرة بالنسبة لمصر، وكذلك السياح الروس".

وأضاف سيرومولوتوف: "في الوقت نفسه تبقى الأولوية الرئيسية بالنسبة لنا مهمة ضمان أمن المواطنين الروس ومنع تكرار حدوث الكارثة".

ولفت إلى أن مسألة استئناف الرحلات الجوية مع القاهرة تنظر حاليا من قبل الإدارات الروسية المختصة، معربا عن أمله في أن تكون النتيجة إيجابية.

يذكر أن اوقفت الرحلات الجوية إلى مصر عقب احدى طائراتها فوق سيناء عقب اقلاعها من مطار شرم الشيخ في عام 2015 ، ما أسفر عن مقتل كل من عليها من ركاب وطاقم والبالغ عددهم 224شخصا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تويتر" تحدد أكثر من 200 حساب على صلة بتأثير روسيا في الانتخابات الأمريكية

    أخبار

  • المستشار الألماني السابق "شرودر" بصدد تولي منصب في أكبر شركة نفط روسية

    أخبار

  • روسيا وتركيا تعلنان الاتفاق على وحدة أراضي العراق وسوريا

    أخبار

  • مؤتمر صحفي بين بوتين وأردوغان في أنقرة

    أخبار

إعلان

8cb96ad5c1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش