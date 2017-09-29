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ارتفاع عدد مصابي تدافع محطة قطارات في مومباي الهندية

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد مصابي تدافع محطة قطارات في مومباي الهندية

11:31 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

ارتفاع عدد مصابي تدافع محطة قطارات في مومباي الهندية

تدافع محطة قطارات في مومباي الهندية

نيودلهي- (أ ش أ):

قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب نحو 20 آخرين جراء حادث تدافع بين ركاب في محطة "الفينستون" للسكك الحديدية بمدينة مومباي الهندية.

وذكرت صحيفة "إنديان تايمز" الهندية أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم -الجمعة- فوق كوبري علوي للمشاة .. وهرعت سيارات الشرطة والاسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات اللازمة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الأمطار الغزيرة ربما تكون سبب تدافع الركاب بشكل عنيف.

وقد فتحت السلطات تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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