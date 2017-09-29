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لوكاكو يحقق أفضل بداية تهديفية في تاريخ مانشستر يونايتد

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لوكاكو يحقق أفضل بداية تهديفية في تاريخ مانشستر يونايتد لوكاكو يحقق أفضل بداية تهديفية في تاريخ مانشستر يونايتد

التحرير

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يقدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مستويات مميزة للغاية مع مانشستر يونايتد في موسمه الأول مع الشياطين الحمر.

وتمكن المهاجم البلجيكي من تسجيل 10 أهداف بقميص اليونايتد في جميع المسابقات وكان آخرها هدفين في شباك سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، ليبرهن مبكرًا على قيمته العالية بعد انتقاله في الميركاتو الصيفي الماضي من صفوف إيفرتون مقابل 75 مليون إسترليني.

كانت بداية لوكاكو التهديفية بالتسجيل في شباك ريال مدريد في السوبر الأوروبي ومن ثم سجل هدفين في شباك وست هام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وسجل بعدها في شباك سوانزي سيتي وستوك سيتي وإيفرتون وساثوهامبتون في الدوري وسجل في شباك بازل وسيسكا في دوري أبطال أوروبا؟

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وسجل لوكاكو أول 10 أهداف له بقميص اليونايتد في غضون 9 مباريات، وذلك بشكل أسرع بكثير من إبراهيموفيتش الذي احتاج إلى 20 مباراة لتسجيل الـ10 أهداف بينما احتاج أنتوني مارسيال إلى 31 مباراة كاملة للوصول إلى هذا العدد من الأهداف.

وبالنظر إلى الأرقام التهديفية لنجوم مانشستر يونايتد السابقين في أول 9 مباريات، نجد أن بوبي تشارلتون سجل 9 أهداف في عام 1956 بينما سجل روبن فان بيرسي 7 أهداف عام 2012، وسجل ديويت يورك 6 أهداف عام 1998 وسجل سولكاير 5 أهداف عام 1996 وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها كل من نيستلروي وبيرباتوف وإبراهيموفيتش أعوام 2001 و2008 و2016 على الترتيب، بينما سجل كانتونا 4 أهداف عام 1992.

ويأمل مانشستر يونايتد في استغلال الحالة التهديفية العالية للوكاكو هذا الموسم لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ عام 2013، ولقب دوري أبطال أوروبا الذي توجه به اليونايتد للمرة الأخيرة في عام 2008.

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التحرير

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