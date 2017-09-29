بعد رحيل أنشيلوتي.. ماذا ينتظر بايرن ميونيخ هذا الموسم؟

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انتهت حقبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع بايرن ميونيخ بعد موسم واحد فقط ونحو شهرين من الموسم الجديد.

وقرر بايرن ميونيخ إقالة المدرب الإيطالي عقب الخسارة من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة يوم الأربعاء الماضي وذلك بعد 5 أشهر فقط من قيادة أنشيلوتي للعملاق البافاري للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الخامسة على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيجه إن مستوى الفريق منذ بداية الموسم لم يرتق إلى حجم التوقعات، وكانت الخسارة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان أكبر دليل على حاجة الفريق للتغيير السريع لإنقاذ الموسم.

سبب الإقالة في الوقت الحالي

أشار موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى أسباب إقالة أنشيلوتي في هذا الوقت المبكر من الموسم.

وأوضح "يويفا" أن أنشيلوتي وجد صعوبة كبيرة في تعويض اعتزال اللاعب الإسباني تشابي ألونسو والتعامل مع كبر سن كل من فراك ريبيري وأرين روبين.

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وحاول أنشيولتي التغلب على هذا الأمر من خلال الاعتماد على سياسة التدوير في التشكيل الأساسي، حيث قرر وضع كل من ريبيري وروبين إلى جانب ماتس هوملز على مقاعد البدلاء في مباراة باريس سان جيرمان، مما كبد الفريق تلك الخسارة الثقيلة، وكلفت أنشيلوتي فقدان وظيفته على رأس القيادة الفنية للبايرن.

كما كانت نتائج الفريق الموسم الماضي مؤشرًا كبيرًا على اقتراب نهاية حقبة أنشيلوتي مع البايرن، خاصة بعد خروجه المبكر من مسابقتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

الخطوة المقبلة

لا يبدو أن مدرب هوفنهايم ناجليسمان سيرحل عن صفوف الفريق في منتصف الموسم، لذا سيكون من المرجح أن يتولي ويلي سانول تدريب البايرن حتى يتمكن البايرن من التوصل إلى مدرب جديد يقود الفريق بشكل دائم.

وسبق أن لعب سانول البالغ من العمر 40 عامًا 227 مباراة بقميص البايرن في 9 مواسم، ويمتلك فهما جيدا لسياسة النادي البافاري، ولكن يعيبه افتقاده للخبرة التدريبية.

ومن الأسماء القوية المرشحة لتولي تدريب بايرن ميونيخ توماس توخيل الذي لا يتولى تدريب أي ناد منذ تركه بروسيا دورتموند في شهر مايو الماضي.