تفاصيل إصابة أجويرو في حادث سير (صور)

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ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، نقلا عن صحيفة دياريو أوليه الأرجنتينية، اليوم الجمعة، أن سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تعرض لإصابة في الضلوع، خلال حادث سير في أمستردام.

وأضافت التقارير أن الدولي الأرجنتيني صاحب الـ29 عامًا، سيغيب لفترة طويلة عن صفوف مانشستر سيتي الذي يتصدر حاليا الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للحادث عقب حضوره حفلا موسيقيا في هولندا.

ووفقًا لصحيفة ذا صن فإن أجويرو سيغيب لمدة تقارب الشهرين عن الملاعب، بسبب كسر في ضلعه، عقب الحادث الذي وقع للسيارة الأجرة التي كان يستقلها في هولندا، خلال زيارته السريعة التي التقى فيها مع المغني الكولمبي مالوما.

من ناحية أخرى، أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيانًا رسميًا يؤكد تعرض الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق، لحادث سير في هولندا مساء أمس، الخميس.

وقال البيان الصادر على الموقع الرسمي الإلكتروني للنادي إن "اللاعب يعاني من إصابة عقب الحادث الذي تعرض له في هولندا وسيعود لمدينة مانشستر صباح اليوم، الجمعة، للكشف عن مدى الإصابة ومعرفة موقفه من اللعب غدًا، السبت، أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، ولا يوجد أي أخبار مؤكدة حتى الآن حول اللاعب، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا".