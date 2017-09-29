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برشلونة يحظى بأفضل انطلاقة دفاعية له في الموسم منذ 17 عاما

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برشلونة يحظى بأفضل انطلاقة دفاعية له في الموسم منذ 17 عاما برشلونة يحظى بأفضل انطلاقة دفاعية له في الموسم منذ 17 عاما

التحرير

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في الوقت الذي ينتقد فيه الكثيرون مستوى برشلونة وعدم وجود المتعة السابقة في مشاهدة لعب الفريق الكتالوني، إلا أن البرسا بات يمتلك ميزة جديدة افتقدها العملاق الكتالوني في الآونة الأخيرة وهي الصلابة الدفاعية، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ومنذ السوبر الإسباني، لم تستقبل شباك برشلونة سوى هدفين فقط في جميع المسابقات، ولم تهتز شباك البرسا في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، وبالتالي يقدم برشلونة أقوى انطلاقة دفاعية له في الموسم منذ 17 عاما.

واهتزت شباك برشلون بهدفين حتى الآن كان الأول من خلال شيباشاكي لاعب خيتافي والآخر عبر سيرجي إينريتش لاعب إيبار في الكامب نو، والأتى الهدفين في الدوري الإسباني.

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ويحتاج القارئ للعودة إلى موسم 2001- 2002 للعثور على إحصائيات دفاعية لبرشلونة مماثلة لتلك الخاصة بهذا الموسم.

ولم يكن برشلونة حينها بالقوة الحالية، حيث كان يشرف على تدريبه كارلوس ريكساش وكان النجم الفريق خافيير سافيولا وتواجد في حراسة المرمى بونانو، وتواجد في خط دفاع برشلونة كل من سيرجي وبويول وكوكو وكريستنفال وفرانك دي بوير وأندرسون، الذين اهتزت شباكهم بهدفين فقط في أول 8 مباريات خاضها البرسا مثل الموسم الجاري.

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التحرير

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