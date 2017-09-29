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الانتكاسة الأوروبية تضرب جميع الأندية الألمانية هذا الأسبوع

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الانتكاسة الأوروبية تضرب جميع الأندية الألمانية هذا الأسبوع الانتكاسة الأوروبية تضرب جميع الأندية الألمانية هذا الأسبوع

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تعرضت الأندية الألمانية لانتكاسة مدوية هذا الأسبوع في المسابقات الأوروبية وكانت أبرزها خسارة بايرن ميونيخ من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة، وهي الخسارة التي كلفت كارلو أنشيلوتي منصبه على رأس القيادة الفنية للفريق البافاري.

وخسرت جميع الفرق الألمانية الست المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وكانت البداية من خسارة بروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في دوري الأبطال على ملعب سيجنال إيدونا باريك بثلاثية مقابل هدف.

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ومن ثم خسر ريد بول لايبزيج في الأراضي التركية بثنائية نظيفة امام بيشكتاش، قبل أن يلحق بهما البايرن بالخسارة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وفي الدوري الأوروبي خسر هوفنهايم أمام لودوجريتس بنتيجة 2-1، كما خسر كولن على ملعبه أمام كرفينا بهدف نظيف قبل أن يكمل هيرتا برلين سلسلة الهزائم بالسقوط أمام أوستيرساندز بهدف نظيف.

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