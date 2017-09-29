زمالك نيبوشا يصطدم بإنبي الجريح

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كتب-كريم قماح

تقام فى تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، مباراة فريق الزمالك ونظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة، بعد الفوز الغالى، على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، ويسعى الفريق الأبيض، تحت القيادة الفنية للمونتنجرى نيبوشا، إلى تصدر جدول الدورى قبل فترة التوقف المقبلة، بسبب خوض المنتخب الوطنى مباراة هامة أمام الكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

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إنبي تحت القيادة الفنية لطارق العشرى، والذي يقدم، أداء سيئا خلال الثلاث جولات الأولى بالدورى، يسعى من خلال بوابة الزمالك، إلى العودة من جديد للمنافسة على المراكز الأولى بالبطولة.

يذكر أن الزمالك فى المركز السادس برصيد 7 نقاط، بينما إنبي فى المركز السادس عشر بنقطة وحيدة.