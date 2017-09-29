3 صدمات وجهها إنبي للزمالك

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يلتقي فريق الزمالك مع إنبي في تمام الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

ونجح الزمالك في حصد 7 نقاط من 3 مباريات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي ثم الفوز على الداخلية والمصري.

لكن إنبي لا يمر بأفضل فتراته، حيث لم يفز في أي مباراة من الجولات الثلاث الأولى في الدوري، وحصد نقطة وحيدة من التعادل مع سموحة، قبل أن يخسر من دجلة ثم بتروجت.

وشهد تاريخ لقاءات الفريقين 3 صدمات قوية وجهها إنبي للزمالك، جاءت على النحو التالي:

- أول هزيمة للأبيض:

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في موسم 2010/2011، التقى الزمالك وإنبي بالأسبوع الثالث للدوري، على استاد المقاولون العرب، وكان الرأي العام والجمهور وكل شيء مُهيأ لأن يقدم الزمالك موسمًا قويًا وينافس على الدوري بكل قوة في وجود حسام حسن مدربًا ولاعبين مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وحسين ياسر وأحمد جعفر وعمرو زكي ومحمود فتح الله وعصام الحضري وعبد الواحد السيد، وتعادل الأبيض في الجولة الأولى للدوري أمام حرس الحدود بالمكس 2/2، ثم فاز على بتروجت 2/0 سجل شيكابالا منهما هدفًا مارادونيًا، قبل أن يسقط الزمالك أمام إنبي ويخسر 3/1 في أول فوز للفريق البترولي على الأبيض بعد 18 لقاء كاملا، 16 بالدوري واثنين بالكأس، 6 لقاءات بالدوري انتهت بالتعادل سلبيًا وإيجابيًا، والبقية كان الفوز بها حليف الزمالك، بالإضافة لمباراتي الكأس.

- إفساد المئوية:

أفسد إنبي موسم المئوية الزملكاوي 2010/2011، بعدما كان الجميع مُهيأ لاحتفال يظهر فيه عبد الواحد السيد كابتن الفريق يرفع كأس مصر وسط 100 ألف متفرج على استاد القاهرة الدولي وبقيادة حسن شحاتة الذي تولى قيادة الزمالك بعد نهاية مسيرته مع المنتخب، لكن ما حدث أن الفريق البترولي بقيادة مختار مختار وجه صدمة جديدة قوية للأبيض بعدما فاز عليه 2/1، بل إنه كان متأخرًا في النتيجة بهدف سجله عمرو زكي ثم سجل هدفين وحصد البطولة المحلية، ليعيش كل جمهور الزمالك واللاعبون والجهاز الفني ليلة حزينة لا تُنسى.

- الزمالك بطل الدوري:

واصل إنبي عادته بتوجيه صدمات كروية للزمالك حتى في الموسم الذي فاز فيه الأبيض بالدوري، فبعد سلسلة نتائج جيدة محليًا تحت قيادة المدير الفني البرتغالي باتشيكو، في موسم 2014/2015، بالفوز 9 مباريات متتالية على فرق سموحة والاتحاد وحرس الحدود والرجاء والمصري والإسماعيلي والمقاصة والأسيوطي والجونة، تلقى الزمالك خسارة جديدة من إنبي 2/0 على استاد القاهرة الدولي، وهي المباراة التي أشعلت الأزمة بين مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء الذي هاجم باتشيكو وطارق العشري أيضًا مدرب إنبي واتهمه باستخدام السحر للفوز، بل إن البعض أكد أن هجوم مرتضى على باتشيكو بعد هذه المباراة هو ما دفع المدرب للهروب والتخلي عن الأبيض في وسط الموسم.