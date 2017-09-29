أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

3 صدمات وجهها إنبي للزمالك

Google+ Print
3 صدمات وجهها إنبي للزمالك 3 صدمات وجهها إنبي للزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يلتقي فريق مع إنبي في تمام الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

ونجح الزمالك في حصد 7 نقاط من 3 مباريات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي ثم الفوز على الداخلية والمصري.

لكن إنبي لا يمر بأفضل فتراته، حيث لم يفز في أي مباراة من الجولات الثلاث الأولى في الدوري، وحصد نقطة وحيدة من التعادل مع سموحة، قبل أن يخسر من دجلة ثم بتروجت.

وشهد تاريخ لقاءات الفريقين 3 صدمات قوية وجهها إنبي للزمالك، جاءت على النحو التالي:

- أول هزيمة للأبيض:

شاهد أيضا

في موسم 2010/2011، التقى الزمالك وإنبي بالأسبوع الثالث للدوري، على استاد المقاولون العرب، وكان الرأي العام والجمهور وكل شيء مُهيأ لأن يقدم الزمالك موسمًا قويًا وينافس على الدوري بكل قوة في وجود حسام حسن مدربًا ولاعبين مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وحسين ياسر وأحمد جعفر وعمرو زكي ومحمود فتح الله وعصام الحضري وعبد الواحد السيد، وتعادل الأبيض في الجولة الأولى للدوري أمام حرس الحدود بالمكس 2/2، ثم فاز على بتروجت 2/0 سجل شيكابالا منهما هدفًا مارادونيًا، قبل أن يسقط الزمالك أمام إنبي ويخسر 3/1 في أول فوز للفريق البترولي على الأبيض بعد 18 لقاء كاملا، 16 بالدوري واثنين بالكأس، 6 لقاءات بالدوري انتهت بالتعادل سلبيًا وإيجابيًا، والبقية كان الفوز بها حليف الزمالك، بالإضافة لمباراتي الكأس.

- إفساد المئوية:

أفسد إنبي موسم المئوية الزملكاوي 2010/2011، بعدما كان الجميع مُهيأ لاحتفال يظهر فيه عبد الواحد السيد كابتن الفريق يرفع كأس وسط 100 ألف متفرج على استاد القاهرة الدولي وبقيادة حسن شحاتة الذي تولى قيادة الزمالك بعد نهاية مسيرته مع ، لكن ما حدث أن الفريق البترولي بقيادة مختار مختار وجه صدمة جديدة قوية للأبيض بعدما فاز عليه 2/1، بل إنه كان متأخرًا في النتيجة بهدف سجله عمرو زكي ثم سجل هدفين وحصد البطولة المحلية، ليعيش كل جمهور الزمالك واللاعبون والجهاز الفني ليلة حزينة لا تُنسى.

- الزمالك بطل الدوري:

واصل إنبي عادته بتوجيه صدمات كروية للزمالك حتى في الموسم الذي فاز فيه الأبيض بالدوري، فبعد سلسلة نتائج جيدة محليًا تحت قيادة المدير الفني البرتغالي باتشيكو، في موسم 2014/2015، بالفوز 9 مباريات متتالية على فرق سموحة والاتحاد وحرس الحدود والرجاء والمصري والإسماعيلي والمقاصة والأسيوطي والجونة، تلقى الزمالك خسارة جديدة من إنبي 2/0 على استاد القاهرة الدولي، وهي المباراة التي أشعلت الأزمة بين رئيس القلعة البيضاء الذي هاجم باتشيكو وطارق العشري أيضًا مدرب إنبي واتهمه باستخدام السحر للفوز، بل إن البعض أكد أن هجوم مرتضى على باتشيكو بعد هذه المباراة هو ما دفع المدرب للهروب والتخلي عن الأبيض في وسط الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش