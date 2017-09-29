«النحس والسحر وهزيمة تاريخية» في أبرز علامات لقاء الزمالك وإنبي

التحرير

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يلتقي فريق الزمالك مع إنبي في تمام الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

ونجح الزمالك في حصد 7 نقاط من 3 مباريات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي ثم الفوز على الداخلية والمصري.

لكن إنبي لا يمر بأفضل فتراته حيث لم يفز في أي مباراة من الجولات الثلاث الأولى في الدوري، وحصد نقطة وحيدة من التعادل مع سموحة، قبل أن يخسر من دجلة ثم بتروجت.

وتستعرض «التحرير»، أبرز علامات لقاءات الزمالك وإنبي:

- هزيمة تاريخية:

حقق إنبي أول فوز له على حساب الزمالك في الدور الأول موسم 2010/2011 بعد 18 مواجهة بين الفريقين 16 بالدوري انتهت 8 منها بالتعادل، كما لعب الفريق مباراتين بالكأس فاز بهما الزمالك واحدة في ربع النهائي عام 2006 والثانية في النهائي عام 2008، ويعد هذا هو أكبر فوز حققه إنبي على الزمالك خلال تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري.

كما حقق إنبي فوزًا تاريخيًا جديدًا على الزمالك بالفوز عليه في نهائي كأس مصر عام 2011 وسط 100 ألف مشجع زملكاوي على استاد القاهرة الدولي، حيث نجح الفريق البترولي في تحويل تأخره بهدف لعمرو زكي إلى فوز بهدفين.

- النحس:

شهدت مباريات الزمالك وإنبي أكثر من أزمة، الأولى موقعة الدفاع الجوي على هامش لقاء الفريقين بالدور الثاني للدوري موسم 2014/2015، والتي تسببت في وفاة 20 مشجعًا زملكاويًا وتوقف الدوري 50 يومًا تقريبًا، كما شهد لقاء الفريقين بالدور الأول للدوري موسم 2015/2016 وفاة كابتن مصر ونادي الزمالك حمادة إمام.

كما أن لقاء الفريقين الأخير بالدور الثاني للدوري الموسم الماضي، الذي فاز به إنبي 2/0، تزامن مع أحداث التفجيرات الإرهابية في كنائس إسكندرية وطنطا، وواصل لقاء الزمالك وإنبي عادته بعدما أعلنت شركات المحمول الثلاث انخفاض قيمة كروت الشحن بنسبة 36%!!

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- مرتضى والسحر:

شن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجومًا حادًا على طارق العشري مدرب إنبي بعدما فاز الفريق البترولي على الأبيض 2/0 في الدور الأول لموسم 2014/2015 للدوري، واتهمه بأنه يستخدم السحر من أجل الفوز، وقال في تصريحات تليفزيونية: "أنا باحذرك يا منخر بطل تستخدم السحر العفاريت هتلبسك"، في تصريحات أثارت جدلًا كبيرًا في الوسط الجماهيري ومواقع التواصل الاجتماعي.

- أكبر فوز:

كان أكبر فوز في لقاءات الفريقين من نصيب الزمالك عندما فاز 4/1 في الدور الأول للدوري موسم 2008/2009، بأهداف جونيور أجوجو الغاني وعمرو الصفتي وأحمد مجدي وشريف أشرف.

- قنبلة في الظهور الأول:

شهد لقاء الفريقين في الدور الثاني للدوري موسم 2004/2005، أول ظهور للاعب إبراهيم سعيد بالقميص الأبيض بعدما رحل عن الأهلي وتم معاقبته بالإيقاف وتغريمه مليون جنيه بسبب توقيعه على عقود التجديد للأهلي وعقود الانضمام للأبيض، وسجل اللاعب هدفًا من منتصف الملعب بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

- الهدافون:

يتساوى عبد الحليم علي نجم الزمالك الأسبق وعمرو زكي نجم منتخب مصر الأسبق ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الرائد السعودي في قائمة هدافي الزمالك أمام إنبي برصيد 3 أهداف لكل لاعب، أما في إنبي فإن محمود قاعود لاعب الفريق الحالي ومحمد ناصف لاعب الفريق السابق يتقاسمان لقب الهداف أمام الزمالك برصيد هدفين لكل منهما.

- مولد تعادلات:

احتاج الزمالك 6 مباريات كاملة في الدوري انتهت بالتعادل ليتمكن من الفوز على إنبي أول مرة بنتيجة 1/0 بالدور الأول للدوري موسم 2004/2005 بهدف سجله عبد الحليم علي، أما إنبي فحقق أول فوز أمام الزمالك بعد 8 سنوات من صعوده للدوري، وتحديدًا يوم 23 أغسطس بالدور الأول للدوري موسم 2010/2011.