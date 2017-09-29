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وزيرا الأوقاف وشئون البرلمان يؤديان صلاة الجمعة بسانت كاترين

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مصراوي Masrawy

وزيرا الأوقاف وشئون البرلمان يؤديان صلاة الجمعة بسانت كاترين

11:34 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

وزيرا الأوقاف وشئون البرلمان يؤديان صلاة الجمعة بسانت كاترين

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:
يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، صلاة الجمعة بمسجد الوادي المقدس بسانت كاترين.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان "الإسلام دين الإنسانية"، ويحضر الصلاة الوفود المشاركة في مؤتمر السياحة الدينية " سانت كاترين ملتقى الأديان السماوية".

ويعقب صلاة الجمعة، جولة سياحية بدير سانت كاترين وجبل موسى وبعض المزارات الدينية.

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