حركة الشباب تقتحم قاعدة عسكرية صومالية

مقديشو- (د ب ا):

هاجم مقاتلو حركة الشباب الصومالية قاعدة عسكرية خارج العاصمة مقديشو، فجر اليوم الجمعة، مما اسفر عن مقتل 17 جنديا والسيطرة على القاعدة وبلدة مجاورة.

وذكرت إذاعة شبيلي، في تقرير لها، أن اقتحام قاعدة بارير تم من خلال هجوم انتحاري بسيارة مفخخة.

وتقع بارير على بعد 50 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو.

وأكد سكان ومسؤولون، وفقا لشبيلي، الهجوم ولكنهم لم يعطوا أي تفاصيل عن الضحايا.

يذكر أن جماعة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، تشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة .

ويبلغ عدد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أكثر من 20 ألف جندي .