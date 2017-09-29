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طارق الخولي: عرضت تجربتي من "الميدان إلى البرلمان" على "شباب أفريقيا"

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مصراوي Masrawy

طارق الخولي: عرضت تجربتي من "الميدان إلى البرلمان" على "شباب أفريقيا"

11:16 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

النائب طارق الخولي

كتب – أحمد جمعة:

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه عرض تجربته من "الميدان إلى البرلمان" بناءً على دعوة من الاتحاد الأفريقي خلال مؤتمر "تحسين مشاركة الشباب الهادفة في العمليات الانتخابية في أفريقيا"، المنعقد في تونس في الفترة بين 27 حتى 29 سبتمبر الجاري.

وأضاف الخولي خلال كلمته، أن "بعض الشباب في قرروا أن يدخلوا في العملية السياسية ليحول شعارات الثورة إلى مشروع سياسي يمكن أن يتحقق لصناعة مستقبل سياسى أفضل".

وتابع: "على شباب الشعوب الأفريقية عدم إضاعة الوقت والجهد في مطالبة الأخرين بتحقيق أحلامهم، وإنما عليهم المبادرة وإيجاد كافة السبل والحلول الممكنة لأى تحديات"، موضحًا أن "الشباب هم أمل أفريقيا فى النفاذ للمستقبل، والطريق ليس مفروش بالورود، فالتجارب لا تمنح وإنما تنتزع".

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مصراوي Masrawy

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