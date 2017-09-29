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"الإسكان" توضح أسباب مد التقديم الإلكتروني للإسكان الاجتماعي للمرة الثانية

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مصراوي Masrawy

"الإسكان" توضح أسباب مد التقديم الإلكتروني للإسكان الاجتماعي للمرة الثانية

11:12 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري

كتبت- ندى الخولي:
أوضحت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أسباب مد الفرصة للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، لتسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية في الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعي، حتى ١٥ أكتوبر المقبل من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg.

وأعلنت وزارة الإسكان، أمس الخميس، أن 15 أكتوبر المقبل، هو آخر فرصة للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، للتسجيل في الإعلان التاسع.

وكانت وزارة الإسكان قد قررت منذ أسبوعين، مد فترة الحجز حتى نهاية سبتمبر الجاري، قبل أن تقرر مدها للمرة الثانية أمس.

وقالت عبد الحميد، لـ"مصراوي" إن مد المهلة لدافعي مقدمات الحجز، جاء "استجابة لطلبات من سددوا مقدمات الحجز"، حيث أن حوالي ٦ آلاف مواطنًا سسدوا المقدمات لكنهم لم يسجلوا إلكترونيًا في موقع الصندوق.

وأضافت عبد الحميد "حبينا ندي هؤلاء المواطنين فرصة يستكملوا بما أنهم دفعوا المقدمات إنما ما سجلوش"، مؤكدة أنه لا توجد شكاوى من صعوبات التقديم، إلا بنسبة ضئيلة جدًا، وهو معيار نجاح تجربة الحجز الإلكتروني الذي يُطبق للمرة الأولى لتسجيل طلب الحصول على وحدة اكنية ضمن الوحدات المطروحة في 22 محافظة، بالإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وقالت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن 81525 مواطنًا سددوا مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، بينما سجل إلكترونيًا 74600 منهم طلب الحصول على الوحدة السكنية من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق، بما نسبته 91.5 % ممن سددوا المقدمات، موضحة أنه تم غلق باب دفع المقدمات الأربعاء 20 سبتمبر الجاري.

وناشدت عبد الحميد، مجددًا، من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق، بأن عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية (1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي)، أو من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg، للتعرف على حالة الطلب الخاص به.

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مصراوي Masrawy

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