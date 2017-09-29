سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 29/9/2017 بالأسواق

سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 29/9/2017 فى مصر.. شهدت أسعار مواد البناء اليوم وخاصة أسعار بعض شركات الأسمنت اختلاف على سعر الطن الواحد مقارنة بما جاء من أسعار لها يوم أمس، جدير بالذكر أنه قد بدأت شركات الحديد فى تنفيذ قرارها على أرض الواقع بعد أن ارتفع سعر الحديد في كافة الشركات بشكل رسمي في جميع المناطق بزيادة جديدة كبيرة اختلفت قيمتها من شركة لأخرى، من جهة أخرى قد انخفضت أسعار بعض شركات الاسمنت في مصر وعلى رأسها الأسمنت البورتلاندي حيث شهد سعر طن الاسمنت انخفاض جديد فى تعاملات البيع والشراء التي تقررت اليوم بينما سادت حالة من الاستقرار علي سعر طن الأسمنت المخلوط والأبيض وتباينت أسعار الأسمنت المقاوم للماء “السي ووتر”.
سعر الحديد اليوم الجمعة :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12300
|12300 جنيه
|حديد بشاي
|12250 جنيه
|12250 جنيه
|حديد العتال
|12250 جنيه
|12200 جنيه
|حديد عطيه
|12200 جنيه
|12200 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|12100 جنيه
|12100 جنيه
|حديد المصريين
|12150 جنيه
|12150 جنيه
|حديد المعادي
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|مصر الكومي
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد العشري
|12000 جنيه
|12000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الجمعة :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|778 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|733 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|815 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|830 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|748 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|740 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|733 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|740 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|745 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads