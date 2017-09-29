أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

Google+ Print
سعر الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

سمر العشري

سعر الذهب اليوم الجمعة 29/9/2017 في محلات الصاغة في مصر تحديث بداية تعاملات اليوم، نقدم لحضرتكم تحديث لحظى لـ سعر الذهب في مصر اليوم، وأيضا من خلال بورصات المعادن العالمية، وسوف نتابع كافة التغييرات التي سوف يتعرض لها المعدن الأصفر، حيث يواجه ارتفاعات طفيف فى الآونة الأخيرة وذلك بسبب الارتفاع الذي يتعرض له سعر الأوقية بالسوق العالمي والانخفاض الذي تتعرض له العملة الأمريكية، ويرتبط بصورة أو بأخرى بسعر الذهب في الآونة الأخيرة بالسعر العالمي صعودا وهبوطا.

هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، اسعار جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

سعر الذهب اليوم الجمعة 29/9/2017

السعر العالمي : 1,309.88 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 725 إلى 727
عيار 22 664 إلى 666
عيار 21 634 إلى 636
عيار 18 543 إلى 545
عيار 14 423 إلى 424
عيار 12 362 إلى 363
الاونصة 22,534 إلى 22,605
الجنيه الذهب 5,072 إلى 5,088
الكيلو 724,571 إلى 726,857

المصدر : مصر 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية